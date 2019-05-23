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Набиуллина допустила снижение ставок по ипотеке до 8% 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 8 1 час назад
Фото: РИА Новости
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме, назвала реальным достижение ставок по ипотеке 8%, но затруднилась спрогнозировать, когда это произойдет.
«Ставка в 8% (по ипотечному кредитованию) — задача такая поставлена. Она зависит от двух факторов: макроэкономической стабильности и специфических рисков для ипотечного кредитования. На наш взгляд, задача реальная, на сколько это будет в 2021 году, я сейчас не могу сказать, что это точно гарантировано», — сказала она, передает ТАСС.
Ранее в мае глава Сбербанка Герман Греф заявил, что ставки по ипотеке к концу 2019 года снизятся до 8%, а в 2020 году этот тренд продолжится.
1 мая российский лидер Владимир Путин подписал закон об «ипотечных каникулах», который разрешит попавшим в сложную жизненную ситуацию гражданам взять перерыв длиной до шести месяцев.
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Недвижимость , Личный счет , Эльвира Набиуллина , Герман Греф , Владимир Путин , Сбербанк России , Госдума , Центральный банк России , ИТАР-ТАСС
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