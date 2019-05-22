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В Новой Москве заметили квартирный бум 

Lenta.ru 22 мая 2019
Фото: РИА Новости
В новых столичных округах — Троицком и Новомосковском — резко вырос объем предложения строящегося жилья. Об этом говорится в материалах компании «БЕСТ-Новострой», поступивших в редакцию «Ленты.ру».
Как отмечают аналитики, только за апрель 2019-го на рынок новостроек Новой Москвы вышло 12 корпусов в составе уже реализуемых проектов, в результате количество квартир в продаже увеличилось на 30 процентов. И на треть увеличилась общая площадь продаваемых квартир.
«Пожалуй, такой существенный рост был отмечен впервые за последний год, в течение которого предложение в Новой Москве, напротив, планомерно сокращалось», — подчеркивается в предоставленных материалах.
В настоящее время на присоединенных территориях реализуется 29 жилых проектов на 150 корпусов, в составе которых к продаже предлагается более десяти тысяч квартир общей площадью 581 тысяча квадратных метров.
Стоимость нового жилья в рассматриваемых округах остается стабильной — около 116 тысяч рублей за квадратный метр, подсчитали эксперты. Самые доступные лоты (в бюджете от 2,4 миллиона до 3,06 миллиона рублей) представлены в семи жилых комплексах, причем четыре из них расположены в более близком к МКАД Новомосковском округе.
В апреле текущего года аналитики рынка недвижимости констатировали, что объемы продаж первичного жилья в Новой Москве растут быстрее, чем в «старых» границах столицы. По их мнению, покупатели квартир выбирают объекты за МКАД, руководствуясь преимущественно финансовыми соображениями.
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Недвижимость , Lenta.ru
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