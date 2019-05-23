Аналитики зафиксировали рост числа выданных в апреле кредитов

Число выданных российскими банками кредитов увеличилось в апреле 2019 года на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 3,28 млн, сообщили в пресс-службе Объединённого кредитного бюро (ОКБ). «Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ) подвело итоги кредитной активности граждан за апрель 2019 г. на основе информации от 600 кредиторов, работающих с бюро. В апреле 2019 г. было выдано 3,28 млн новых кредитов общим объемом свыше 786,92 млрд руб. Количество выданных кредитов выросло на 13%, объемы кредитования также выросли на 13% по сравнению с апрелем прошлого года, когда было выдано 2,91 млн кредитов на 694,23 млрд руб.», — говорится в сообщении. Отмечается, что лидером по темпам роста объемов кредитования в апреле был сегмент кредитных карт. Количество новых карт выросло в годовом отношении на 16%, а объемы кредитных лимитов — на 34%. Всего в апреле было выдано 1,11 млн карт с общим лимитом 88,75 млрд руб. При этом годом ранее было выдано 964,41 тыс. карт на 65,99 млрд руб. Вырос также и средний одобренный лимит — с 68 до 80 тыс. руб. Кроме того, число новых кредитов наличными выросло в годовом отношении на 19%, а объемы кредитования — на 27%. В апреле 2019 года банки выдали 1,52 млн кредитов на 416,54 млрд руб., год назад было выдано 1,28 млн кредитов на 327,49 млрд руб. Средняя сумма кредита наличными выросла с 255 до 273 тыс. руб. В отличие от потребительского кредитования, рынок ипотеки показывает отрицательную динамику. В апреле количество новых ипотечных кредитов, средства по которым были фактически перечислены на счета заемщиков, снизилось на 21% в годовом отношении, а объемы выданных кредитов снизились на 12%. Всего в апреле 2019 года было выдано 90,05 тыс. ипотечных кредитов на 200,75 млрд руб., а годом ранее — 113,81 тыс. кредитов на 227,02 млрд руб. Однако средний чек по ипотеке увеличился за год с 1,99 до 2,23 млн руб.