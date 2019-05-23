Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.75
$
64.88
72.26
72.30
Прогноз
20.05 – 27.05
$
66.00
73.72
Индексы и котировки Brent
67.94
+0.01 Золото
1283.20
+0.00 РТС
1275.42
+0.20
Динамика валют
EUR / USD
23.05
1.1181
–0.0034
09.05
1.1216
20.05
09.05
28.04

В России снизилась популярность ипотеки 

Lenta.ru + ещё 1 15 часов назад
Фото: РИА Новости
Российский рынок ипотеки продолжает сокращаться, что обусловлено ростом ипотечных ставок вследствие повышения ключевой ставки Центробанка в конце 2018-го. Об этом говорится в материалах «Объединенного кредитного бюро» (ОКБ), поступивших в редакцию «Ленты.ру».
За апрель 2019-го банки выдали гражданам 90 тысяч жилищных кредитов — на 21 процент меньше, чем в том же месяце прошлого года. Объемы выдачи в годовом отношении сократились на 12 процентов, с 227 миллиардов до 201 миллиарда рублей. Средний чек по ипотеке увеличился за год на 12 процентов, с 1,99 миллиона до 2,23 миллиона рублей.
Аналитики ОКБ отмечают, что в обозримом будущем вектор развития ипотечного рынка может измениться.
«В конце марта рост ставок прекратился, и, возможно, уже во втором полугодии, после перехода на счета эскроу и при отсутствии стрессов в экономике, они снова начнут снижаться, а ипотечный сегмент покажет положительную динамику», — поясняется в предоставленных материалах.
Ранее в мае глава Сбербанка Герман Греф заявил, что ставки по ипотеке в России могут снизиться до 8 процентов годовых уже в конце 2019-го — начале 2020 года. За несколько дней до этого скорое сокращение ставок спрогнозировал вице-премьер Виталий Мутко.
Последние новости
Сборная России обыграла США и вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею Нефть обвалилась Российским присяжным разрешили судить подростков вместе со взрослыми
Комментарии
Недвижимость , Герман Греф , Виталий Мутко , Сбербанк России , Центральный банк России , Lenta.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Все пропало? Нефть обрушилась в цене50
Расплата будет страшной: россияне опять набрали кредитов9
​Мосбиржа обновила систему управления индексами
Экс-владелец «Мортона» заключит сделку на 2 млрд рублей
Названы условия для роста экономики РФ
Видео
01:50
Миллиардеры с пеленок: самые богатые наследники России
Компании Статьи
01:59
Чужая нефть: на кого Минск променял Москву
Экономика Статьи
Россия оценила «удар» Крымского моста по Украине
Экономика
00:34
Кремлю задали вопрос о реформе ПФР
Экономика
01:16
Озадачила аналитиков: Росстат отозвал статистику
Экономика Рынки
«Больше не пишите»: Лукашенко вывели из себя
Экономика
03:41
Ход конем: Россия переходит на евро
Экономика Статьи
Украина приостановила транзит нефти в ЕС
Экономика
03:02
Кремль высказался о планах Белоруссии по нефти
Экономика
03:02
Белоруссия нашла замену российской нефти
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение