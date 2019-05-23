Резиденцию спикера ЗакСа нашли на берегу Финского залива

Журналисты нашли на берегу Финского залива коттедж, которым, предположительно, пользуется спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров

Резиденция построена, принадлежит и содержится городом, сообщает «Новая газета». На территории размещены два дома (двухэтажный и одноэтажный), а также небольшая постройка, которая может являться баней. Усадьба находится в посёлке Солнечное Курортного района северной столицы по адресу улица Ленинградская, дом 1.

Политик не указывал участок в своей декларации недвижимости. Согласно документу, он живёт в квартире жены, площадь которой составляет 50,6 квадратных метра.

Найденный дом фигурирует в официальных бумагах как «Резиденция К-13». В ней в 2003 году непродолжительное время жила Валентина Матвиенко , которая заключала договор с собственником — ГБУ «Дирекцией по управлению гостиничным и ресторанным комплексом». С 2014 года по настоящий момент постройками владеет управление по делам губернатора города. В издании отметили, что это ведомство не имеет право заниматься госдеятельностью.

Весь комплекс сотрудники СМИ оценить не смогли. Кадастровая стоимость земли — 76,6 млн рублей, а рядом есть выставленные на продажу участки похожей площади, которые оценили в три миллиона за одну сотку.

Представители Законодательного собрания не ответили «Новой» на запрос об основаниях, на которых спикер использует эту территорию. Там лишь подчеркнули, что политик вовремя сдаёт свои отчёты о доходах.

Ранее News.ru писал, что свыше трети засекреченных государственных закупок в России — это палка о двух концах: в ней есть как несомненный вред, так и определённая польза для страны.