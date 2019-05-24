Найдены самые дешевые квартиры в России

Самая дешевая квартира нашлась в Краснодаре. Жилье, впрочем, расположено в пригороде, но прописка — краснодарская. Помещение площадью 21 квадратный метр на втором этаже двухэтажного деревянного дома дореволюционной постройки требует ремонта. Отопление в доме печное, туалет во дворе. Недвижимость обойдется всего в 100 тысяч рублей.

Аналогичное жилье, но уже в челябинском бараке и площадью 19 квадратных метров, продают за 320 тысяч рублей. Крохотную 11-метровую студию в Вологде можно купить за 450 тысяч рублей. В квартире есть электричество, двери и сантехника.

Студию в Омске площадью 14 квадратных метров с полноценным санузлом, кухонным уголком, натяжным потолком и металлической дверью продают за 489 тысяч рублей. За 500 тысяч рублей в Перми можно купить 30-метровую квартиру с узким полуподвальным окном.

В Воронеже за 567 тысяч рублей продают студию с черновой отделкой в одной из новостроек комфорт-класса. 16-метровая комната и 4-метровая кухня в Ростове-на-Дону обойдутся в 620 тысяч рублей. В Самаре бывшая комната, переоборудованная в квартиру, продается за 660 тысяч рублей.

В Красноярске за 700 тысяч продают помещение в деревянном доме с печным отоплением и уличным туалетом, но в качестве бонуса предлагают сарай и огород с плодовыми кустами.

Замыкает десятку самых дешевых квартир в России однушка в Уфе, которую можно купить за 900 тысяч рублей. Квартира на последнем этаже пятиэтажки малопригодна для проживания, но владелец подчеркивает, что покупатель благодаря этому может сделать ремонт на свой вкус, говорится в обзоре портала "Мир квартир".