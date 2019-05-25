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Соседство с Ротшильдами оценили в миллиард рублей 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Kalinka Group
В Каннах выставили на продажу особняк девятнадцатого века Edge Road, расположенный по соседству с виллой Ротшильд. Об этом сообщается в материалах представляющей интересы продавца компании Kalinka Group (есть в редакции «Ленты.ру»).
Объект расположен в Английском квартале Канн, его площадь — 628 квадратных метров, стоимость — 13,5 миллиона евро (около миллиарда рублей). Здание 1865 года постройки включает три гостиные, девять спален с собственными ванными и гардеробными, обеденный зал и ряд вспомогательных помещений.
Общая площадь террас особняка, по данным риелторов, составляет 134 метра. В доме три уровня, передвигаться между ними жильцы могут как по лестнице, так и на лифте.
На территории расположены бассейн, 50-метровый садовый домик, частная парковка.
« [Особняк] вполне может привлечь покупателей, желающих приобрести не просто объект недвижимости, а трофейный актив, который со временем будет расти в цене. Думаю, это вполне могут быть и представители РФ, которые давно облюбовали Канны», — отметила председатель совета директоров Kalinka Group Екатерина Румянцева.
Вилла Ротшильд — один из самых известных архитектурных памятников Канн. Здание неоклассического стиля построено в начале двадцатого века в так называемом Английском квартале — курортном районе, где предпочитали селиться состоятельные британцы. Сейчас в особняке находится городская библиотека.
Ранее эксперты компании сообщали еще об одном историческом объекте, выставленном на продажу во Франции. Шестиэтажный дом площадью более десяти тысяч «квадратов» выставили на продажу за 220 миллионов евро. Помимо пятивековой истории, к плюсам здания риелторы относят виды на Сену и на Эйфелеву башню, которая расположена в 20 метрах от объекта.
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Недвижимость , Екатерина Румянцева , Lenta.ru
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