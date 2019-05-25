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Кому может прийти уведомление о сносе дачи или дома 

Российская Газета 1 час назад
Фото: ТАСС
Что это означает на практике и кого касается?
Как пояснили "Российской газете" в Московском областном БТИ, речь идет о собственниках зданий и помещений в них (в том числе в многоквартирном доме). А также о хозяевах незавершенного строительства и тех, кто владеет жильем по договорам социального. Снести такие объекты или заставить привести их в соответствие с существующими ограничениями могут в том случае, если они попадут в границу зон с особыми условиями использования территории (ЗОУИТ).
Сейчас в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) содержится информация о 805 тысячах зон с особыми условиями использования территории (ЗОУИТ). По закону сведения о местоположении границ всех охранных зон должны быть внесены в ЕГРН до 1 января 2022 года. Зоны с особыми условиями использования — это, например, зоны аэропортов или водоохранные зоны. К сожалению, сведения о границах таких зон отсутствуют в публичном доступе. И если, например, человек, решивший купить участок с домиком рядом с большой водой, еще может логически предположить, что ту недвижимость, которая выстроена совсем на берегу водохранилища, лучше не покупать, то предположить, какой именно участок земли может войти в зону аэропорта, очень сложно.
Как уточняют в Московском областном БТИ, со дня внесения сведений о зонах в госреестр, возникают различные ограничения в использовании. При этом ограничения должны отвечать следующим целям: охрана жизни граждан, обеспечение безопасности полетов воздушных судов, обеспечение безопасной эксплуатации объектов капитального строительства. Об этих ограничениях владельцев земельных участков теперь обязаны уведомлять. Делать это должны собственники таких зон, а также местные власти. При этом существует несколько способов уведомления: официальное опубликование, размещение информации на официальном сайте органа местного самоуправления либо обычным письмом, либо по электронной почте. Собственники недвижимости считаются уведомленными по истечении 10 календарных дней со дня направления им письменного уведомления при условии опубликования и размещения уведомления на официальном сайте органа местного самоуправления.
Эксперты советуют перед таким важным шагом, как приобретение дома или участка, обратиться к кадастровым инженерам. Они помогут проверить участок на существование ограничений.
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Недвижимость , Личный счет , "Российская газета"
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