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Найдено самое дешевое жилье Москвы 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Самым дешевым жилым объектом среди выставленных на продажу в «старой» Москве оказалась комната площадью девять квадратных метров. Об этом говорится в материалах «Миэль-Сеть офисов недвижимости» (есть в редакции «Ленты.ру»).
Недвижимость находится в 63-метровой «трешке» на территории района Лианозово. Жилье выставлено на продажу за 1,8 миллиона рублей. В таком же бюджете можно приобрести 11-метровую комнату в одном из домов Зеленоградского административного округа.
В целом, как подсчитали аналитики компании, на долю комнат приходится не более трех процентов всего предложения на московском рынке недвижимости. Спрос на комнаты при этом остается стабильным.
«Интерес к приобретению комнат, в первую очередь, продиктован финансовой ситуацией покупателя. Покупатели комнат в коммунальных квартирах — это жители регионов, которые переезжают в Москву, либо жители столицы, которые разъезжаются в силу семейных обстоятельств», — отметил Александр Москатов, управляющий директор брокерского департамента «Миэль-Сеть офисов недвижимости».
В мае 2019 года стало известно о самой дорогой доле в московской коммуналке из числа выставленных на продажу. 94-метровая доля в семикомнатной квартире на улице Петровка оценена продавцами в 49 миллионов рублей. Недвижимость также можно купить в ипотеку — ежемесячный платеж в этом случае составит 286,6 тысячи рублей.
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Недвижимость , Lenta.ru
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