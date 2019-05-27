Названа стоимость московских «квартир для пиджака»

Минимальная стоимость новой «квартиры для пиджака» в Москве — 6,4 миллиона рублей. Об этом говорится в материалах аналитического центра Est-a-Tet, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

«Квартирой для пиджака» традиционно называется недвижимость, приобретаемая, как правило, состоятельными бизнесменами, которые постоянно проживают в других городах и даже за рубежом, но регулярно приезжают в российскую столицу по делам. Купленным в Москве жильем они пользуются только во время таких визитов.

«В качестве основных требований к такому жилью можно выделить: близость к центру или деловому кластеру столицы, удобную транспортную доступность, а также эргономичность планировочных решений, — отмечают эксперты. — Чаще всего такие квартиры приобретаются вблизи Третьего транспортного кольца в современных престижных жилых комплексах».

По данным аналитиков, самые дешевые «квартиры для пиджака» в Москве стоят меньше 7 миллионов рублей, их предлагают в крупном комплексе рядом с пересечением Бутырской улицы и ТТК. По цене до 10 миллионов можно купить такую квартиру в небоскребе в Шмитовском проезде.

В центре города ценовой минимум в рассматриваемом сегменте рынка жилья — 10,4 миллиона рублей. Столько стоят апартаменты общей площадью 26,4 квадратного метра в новом комплексе на Садовом кольце, в районе станции метро «Красные Ворота».

Согласно ранее опубликованным данным, средняя цена квадратного метра столичных новостроек в массовом сегменте по итогам апреля 2019-го достигла 166 тысяч рублей.