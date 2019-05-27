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Рынку жилья пообещали болезненный год 

Lenta.ru + ещё 1 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Глава Сбербанка Герман Греф пообещал рынку российского жилья болезненный период после перехода застройщиков на работу по эскроу-счетам. Об этом сообщает РИА Новости.
«Уйдут много игроков с рынка, очевидно. Будет много бесхозных проектов, будут обманутые дольщики. Они уже есть сегодня, будут еще (…) В целом, процесс [перехода застройщиков на новые правила работы] будет проходить болезненно», — сказал Греф.
«Будут ли реагировать цены? Наверное, тоже будут. Пока тяжело сказать, как, я не думаю, что драматически (…) Будет ли дефицит на рынке? Будет», — добавил глава Сбербанка, уточнив, что, по его мнению, ценовая ситуация может стабилизироваться уже в 2020 году.
Ранее о грядущем сложном периоде для застройщиков и покупателей жилья уже заявлял курирующий отрасль вице-премьер Виталий Мутко. По его словам, свои издержки в результате ввода новых правил застройщики неминуемо переложат на покупателей.
«Здесь простая арифметика: была ноль стоимость ресурса, теперь застройщик должен получить кредит», — пояснил Мутко, уточнив, что стоимость такого кредита составит около восьми процентов годовых. «На кого их переложат? Конечно, на гражданина», — отметил вице-премьер.
Правила финансирования новых строительных проектов в России меняются с 1 июля 2019 года. С этого момента застройщики, привлекающие средства дольщиков, обязаны хранить их на специальных счетах до передачи квартир покупателям. Предполагается, что основным источником финансирования стройки станут банковские кредиты.
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Недвижимость , Герман Греф , Виталий Мутко , Сбербанк России
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