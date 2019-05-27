Названы лучшие для предпринимателей города России

Сервис бронирования жилья Tvil.ru составил рейтинг самых комфортных для предпринимателей городов России, проведя опрос в социальных сетях. Материалы исследования имеются в распоряжении редакции «Ленты.ру».

По результатам опроса 48 процентов респондентов назвали Москву лучшим для ведения бизнеса городом страны. В первую тройку списка также вошли город-курорт Сочи, за который проголосовали 14 процентов опрошенных, и Санкт-Петербург (10 процентов голосов).

В топ-5 попали Калининград и Севастополь (по 6 процентов голосов).

Ранее в мае были названы российские города с лучшим интернетом. Таковыми также оказались Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Помимо них, в список лидеров вошли Казань, Екатеринбург, Нижний Новгород, Петрозаводск, Ялта и Севастополь.