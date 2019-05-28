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Раскрыта стоимость самой дорогой квартиры Москвы 

Lenta.ru + ещё 2 4 часа назад
Фото: ТАСС
Самая дорогая квартира на столичном рынке аренды жилья оценена в 800 тысяч рублей в месяц. Об этом свидетельствуют материалы аналитиков «Инком-Недвижимость» (есть в редакции «Ленты.ру»).
173-метровая квартира находится в небольшом клубном доме в 1-м Зачатьевском переулке (район Хамовники). Помимо трех спален и совмещенной с кухней гостиной, в квартире запроектированы две гардеробных и три санузла.
В доме, где находится недвижимость, есть собственные спортзал и бассейн, а также подземный паркинг, в который арендаторы квартиры смогут спуститься на лифте, не выходя в подъезд. Стоимость машино-места в паркинге в цену аренды квартиры не включена.
По итогам апреля первое место в списке самых дорогих съемных квартир столицы также досталось объекту в 1-м Зачатьевском переулке. Тогда лидером рейтинга стала пятикомнатная квартира площадью 215 квадратных метров с четырьмя санузлами. Жилье предлагалось арендовать за 650 тысяч рублей в месяц.
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Недвижимость , Инком-Недвижимость , Lenta.ru
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