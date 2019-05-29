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В Росреестре рассказали, как россиянам защитить свою землю 

Рамблер + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Журналисты News.ru в интервью с заместителем главы кадастровой палаты Росреестра Мариной Семёновой выяснили, как россияне могут обезопасить свои земельные участки от посягательств извне.
По словам Семёновой, для того, чтобы в будущем избежать проблем, владельцу участка необходимо установить его границы.
«Это помогает собственнику избежать разногласий с соседями и способствует повышению прозрачности сделок с недвижимостью», — заявила замглавы кадастровой палаты.
По данным издания, в первом квартале 2019 года число предусмотрительных землевладельцев выросло: всего за это время чёткие границы были определены для 301,7 тысяч участков. При этом Семёнова отметила, что законодательно обязанность проводить межевание в России не закреплена.
«Возможно, повышение правовой грамотности и желание ликвидировать последующие риски стали одним из факторов повышения спроса на установление чётких границ объектов», — отметила чиновница.
Больше всего участков с установленными границами в текущем году появилось в Астраханской области — 12,6% от общего количества. На втором месте оказалась Республика Саха с 6,9%. Тройку лидеров замкнул Крым — 6,4%.
Комментарии
Недвижимость , Марина Семенова , Росреестр
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