В Росреестре рассказали, как россиянам защитить свою землю

Журналисты News.ru в интервью с заместителем главы кадастровой палаты Росреестра Мариной Семёновой выяснили, как россияне могут обезопасить свои земельные участки от посягательств извне.

По словам Семёновой, для того, чтобы в будущем избежать проблем, владельцу участка необходимо установить его границы.

«Это помогает собственнику избежать разногласий с соседями и способствует повышению прозрачности сделок с недвижимостью», — заявила замглавы кадастровой палаты.

По данным издания, в первом квартале 2019 года число предусмотрительных землевладельцев выросло: всего за это время чёткие границы были определены для 301,7 тысяч участков. При этом Семёнова отметила, что законодательно обязанность проводить межевание в России не закреплена.

«Возможно, повышение правовой грамотности и желание ликвидировать последующие риски стали одним из факторов повышения спроса на установление чётких границ объектов», — отметила чиновница.

Больше всего участков с установленными границами в текущем году появилось в Астраханской области — 12,6% от общего количества. На втором месте оказалась Республика Саха с 6,9%. Тройку лидеров замкнул Крым — 6,4%.