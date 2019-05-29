Правительство сделало освоение лесов очень дорогим

Кабинет министров утвердил внесенные Минпромторгом корректировки в Положение о подготовке и утверждении перечня приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, сообщает KONKURENT.RU.

Положением было установлено, что к приоритетным относятся инвестиционные проекты по модернизации объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры, включая переработку древесных отходов, с минимальным объемом капитальных вложений не менее 500 млн руб. А создание объектов лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры — не менее 750 млн руб.

Подписанным постановлением минимальный объем капитальных вложений в инвестиционные проекты по модернизации объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры увеличен с 500 млн рублей до 2 млрд руб., по созданию объектов лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры — с 750 млн руб. до 3 млрд руб.