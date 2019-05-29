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Правительство сделало освоение лесов очень дорогим 

Konkurent.ru 51 минуту назад
Фото: Konkurent.ru
Кабинет министров утвердил внесенные Минпромторгом корректировки в Положение о подготовке и утверждении перечня приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, сообщает KONKURENT.RU.
Положением было установлено, что к приоритетным относятся инвестиционные проекты по модернизации объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры, включая переработку древесных отходов, с минимальным объемом капитальных вложений не менее 500 млн руб. А создание объектов лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры — не менее 750 млн руб.
Подписанным постановлением минимальный объем капитальных вложений в инвестиционные проекты по модернизации объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры увеличен с 500 млн рублей до 2 млрд руб., по созданию объектов лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры — с 750 млн руб. до 3 млрд руб.
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Недвижимость , Компании , Рынки , Минпромторг , Газета "Конкурент"
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