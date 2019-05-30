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ЦБ увидел риск возникновения «кредитной спирали» на рынке ипотеки 

ТАСС + ещё 6 4 часа назад
Фото: ТАСС
Банк России отмечает риск возникновения "кредитной спирали" в ипотеке, когда рост ипотечного кредитования выступает фактором роста цен на жилую недвижимость, а рост цен на недвижимость — фактором дальнейшего роста кредитования, сообщается в очередном Обзоре финансовой стабильности, подготовленном Банком России.
"Риском для сектора выступает возможное возникновение "кредитной спирали", в которой рост ипотечного кредитования выступает фактором роста цен на жилую недвижимость, а рост цен на недвижимость — фактором дальнейшего роста кредитования. Положительная обратная связь между ценами на недвижимость и ростом ипотечного кредитования характерна для периодов ипотечного бума", — отмечается в документе.
По данным ЦБ, рост цен на жилую недвижимость на первичном рынке за 2018 год составил 8,7% в целом по России, на вторичном рынке — 4,9%, что сопоставимо с ростом заработных плат населения (9,9% за 2018 год)
Регулятор отмечает, что по большинству регионов наблюдается положительная корреляция между динамикой цен на недвижимость и динамикой ипотечного кредитного портфеля. Лидерами по данному показателю выступают Республика Башкортостан, Курская и Орловская области, Москва и Краснодарский край. В тех регионах, где корреляция отрицательна или близка к нулю (Ленинградская, Самарская, Костромская области), это объясняется "навесом" предложения на рынке недвижимости, которое нивелирует рост цен на недвижимость даже в условиях роста ипотечного кредитования.
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Недвижимость , Центральный банк России
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