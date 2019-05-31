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Состоятельных россиян задумали переселить на Кипр 

Lenta.ru 1 час назад
Работающие с высокобюджетной недвижимостью российские риелторы запустили программу по обмену жилья в Москве и Санкт-Петербурге на виллы и апартаменты на Кипре. Об этом говорится в материалах компании Kalinka Group (есть в редакции «Ленты.ру»).
По замыслу риелторов, направление должно быть востребовано из-за программы гражданства за инвестиции, которая действует на Кипре.
Московские и петербургские квартиры, принятые в обмен на кипрскую недвижимость, компания будет сдавать в аренду. Этим обуславливаются специфические требования к объектам: уровень не ниже бизнес-класса, площадь не более 150 квадратных метров, монолитный либо кирпичный тип дома, пешая доступность от метро.
«Дома должны быть построены не более 15 лет назад, хотя возможны исключения для качественных зданий в центре города. Например, московские объекты [построенные ранее 2004 года] должны находиться в пределах Садового кольца», — отмечается в материалах Kalinka.
В компании подчеркивают, что при отборе объектов для обмена будут ориентироваться на доходность от аренды не менее 10-15 процентов годовых.
По статистике международной консалтинговой компании Knight Frank, Кипр в 2018 году стал самым популярным у россиян направлением для вложений в недвижимость. За год поток российских заявок на покупку местной недвижимости ради участия в паспортной программе Кипра вырос на 40 процентов, отметили в компании.
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Недвижимость , Видео , Lenta.ru
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