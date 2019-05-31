Москва заняла второе место в рейтинге роста цен на элитное жилье

Москва заняла второе место в мировом рейтинге роста цен на элитное жилье, поднявшись на 34 строчки за период с I квартала 2018 года по I квартал 2019 года, такие данные приводятся в исследовании Knight Frank.

Эксперты компании проанализировали рост цен на элитное жильё в 45 странах мира. По уровню роста цен, Москва уступила только Берлину (рост цен на элитное жильё составил 14,1%).

«Цены на московские элитные проекты возросли с I квартала 2018 по I квартал 2019 года на 12%. При этом в прошлом году цены на столичное высокобюджетное жилье упали на 1,4%», — говорится в исследовании.

Как отметил управляющий партнёр Knight Frank Александр Новиков , такой рост цен связан, в том числе с ослаблением курса рубля. «Рост цен на элитное жилье Москвы связан в первую очередь со структурными изменениями рынка — вымыванием наиболее доступных лотов и строительством новых проектов в таких престижных районах, как Остоженка, где в 2018 году был запущен ряд высококлассных объектов. Кроме того, ослабление рубля также повлияло на положительную динамику цен», — отметил Новиков.

Москва, как и крупнейшие европейские города продолжают опережать средние темпы прироста. «В этом квартале они заняли семь позиций в ТОП-10. Берлин (+14%), Франкфурт (+10%), Эдинбург (+8%) и Париж (+8%) находятся в начале списка в силу высокого спроса на аренду, ограниченного предложения новых объектов и относительной доступности жилья», — отмечают аналитики.

Аналитики отмечают, что Санкт-Петербург также укрепил свои позиции, переместившись с 41 на 35 место рейтинга, несмотря на отрицательную динамику цен (-0,4% в этом году против -4% в прошлом).

При этом Нью-Йорк и Лондон теряют в цене на элитное жильё. По итогам первого квартала текущего года цены снизились на 5%.