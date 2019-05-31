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​Рост ставок по ипотеке «заставил понервничать» Минфин 

Банки.ру 44 минуты назад
Фото: ТАСС
Рост ипотечных ставок в начале 2019 года «заставил понервничать» Минфин, заявил заместитель главы ведомства Алексей Моисеев.
«Многие банки стали снижать ставки по ипотеке. Для нас это большое радостное событие, потому что заставил понервничать нас эпизод с повышением ставок», — сказал замминистра.
Как отметил Моисеев, Минфин понимает, что при снижении ставок по ипотеке банки сталкиваются с балансовыми ограничениями, прежде всего, по капиталу. Решить эту проблему могли бы ипотечные ценные бумаги, дорожную карту по которым Минфин сейчас обсуждает с ЦБ.
«Мы должны сделать такие ипотечные ценные бумаги, которые будут удобны не только российским, но и иностранным инвесторам», — сказал Моисеев.
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Недвижимость , Экономика , Алексей Моисеев , Минфин , Центральный банк России
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