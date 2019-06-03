В Казани построят «Маленький Токио»

Девелопер уже возвел два демонстрационных каркасных дома, а теперь планирует расширяться до 180 домов. Стройка начнется уже в этом году, сейчас идет подготовка инженерных сетей. На территории поселка планируется также построить детсад и школу.

Проект оценивается почти в 1,5 миллиарда рублей. Стоимость жилья составляет от 42 тысяч рублей за квадратный метр, заявленный срок эксплуатации — 90 лет.

Застройщик уверяет, что его дома адаптированы к российским условиям. Специалисты считают, что новый формат недвижимости будет востребован у покупателей, если дома будут продавать по 5-6 миллионов рублей — столько стоит трехкомнатная квартира в Казани, пишет сайт «Реальное время».