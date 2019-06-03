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​Рубль завершил основную валютную сессию укреплением к доллару на 5 копеек и ослаблением к евро — на 21 

Банки.ру 1 час назад
Рубль завершил основную валютную сессию понедельника разнонаправленно к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск понизился на 5 копеек к предыдущему закрытию и составил 65,3775 рубля. С начала торговой сессии было проведено порядка 22,8 тыс. сделок более чем на 2,2 млрд долларов, диапазон котировок составил 65,165—65,5975 рубля за доллар.
Курс евро на тот же момент времени составил 73,25, увеличившись на 21 копейку по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено более 6,5 тыс. сделок на 455,3 млн евро по курсам от 72,93 до 73,3 рубля за евро.
Основные мировые валюты продемонстрировали разнонаправленное движение по отношению к рублю, констатирует главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.
«Так, к окончанию основной сессии доллар отступил на 0,2%, торгуясь в районе 65,3 рубля, евро, напротив, подтянулся на 0,3%, поднявшись выше 73,2 рубля. Отметим, что в долларе «быки», на фоне провала на рынке энергоносителей, уже дважды протестировали ближайшее сопротивление, расположенное на отметке 65,5 рубля. Однако пока им так и не удалось закрыть день выше этого уровня», — комментирует эксперт.
При этом, учитывая отсутствие поддержки со стороны налогового периода, продолжает аналитик, главными факторами для рубля остаются цены на нефть и общее отношение к валютам развивающихся рынков.
«В случае отскока на рынке энергоносителей в ближайшее время, рубль может получить некоторую поддержку, что приведет к тестированию парой доллар/рубль уровня 65 рублей», — допускает эксперт.
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Комментарии
Недвижимость , Компании , Личный счет , Рынки , Экономика , Богдан Зварич , Промсвязьбанк , Московская биржа
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