Росстат назвал отрасли с самыми большими зарплатами

Верхушка рейтинга самых высокооплачиваемых отраслей экономики фактически не изменилась с 2017 года. Самыми «дорогими» специалистами остались нефтяники и газовики, чей час работы стоит 793 рубля. Таким образом, в пересчете на месяц они получали около 130 тысяч рублей.

Второе место заняли работники сферы производства табачных изделий с зарплатой 739 рублей в час (около 121 тысячи рублей в месяц). Почти тем же уровнем дохода (735 рублей в час) располагают производители кокса и нефтепродуктов.

Самые высокие темпы роста оплаты труда в 2018 году отмечались в области здравоохранения и социальных услуг, указывает издание. Почасовая оплата в этих сферах поднялась на 23 процента (260 рублей в час, примерно 43 тысячи рублей в месяц). Темпы роста на 18 процентов в прошлом году показали доходы работников сфер рыболовства и рыбоводства, а также производства прочих готовых изделий (627 рублей в час и 103 тысячи рублей в месяц в первом случае и 297 рублей в час и 49 тысяч рублей в месяц во втором случае).

В среднем по России в 2018 году почасовая оплата труда выросла на 11 процентов. Показатель составил 332 рубля.