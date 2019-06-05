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Сколько стоит самая маленькая квартира в Москве? 

Inmyroom + ещё 1 23 часа назад
Фото: Студия «20:18»
Самая маленькая квартира продается на вторичном рынке за 1,99 млн рублей, пишет РБК. Площадь квартиры всего 11 квадратных метров, здесь уместились жилая зона и санузел. Малогабаритная студия находится на Ферганской улице и требует небольшого ремонта. Вероятно, квартиру переделали из комнаты или нежилого помещения.
Самая дорогая малогабаритка в столице — студия бизнес-класса в новостройке площадью 18 квадратных метров. Квартира на шестом этаже 28-этажки на улице Академика Павлова продается за 5,8 млн рублей.
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