На рынке жилья заметили ажиотаж

Около четверти потенциальных покупателей жилья спешат приобрести квартиры в новостройках до 1 июля текущего года, когда вступят в силу новые правила продажи строящейся недвижимости. Об этом говорится в материалах агентства «Бон Тон», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Как отмечают эксперты, с 1 июля застройщики не смогут привлекать средства дольщиков для финансирования проектов. Деньги покупателей будут храниться на эскроу-счетах, которые недоступны для компаний до ввода новостройки в эксплуатацию. Предполагается, что организации будут пользоваться банковскими кредитами на начальных этапах строительства. Таким образом, их расходы возрастут, а жилье подорожает.

«В результате появляется стимул для активного выбора предложений в тех новостройках, которые сейчас представлены на рынке и реализуются по старой схеме», — поясняют аналитики. По их подсчетам, 24 процента будущих новоселов целенаправленно рассматривают «старые» проекты. Еще около 16 процентов приобретают квартиры в новостройках без учета проводимой реформы долевого строительстве, руководствуясь личными обстоятельствами, которые побуждают решать жилищную проблему именно сейчас.

Порядка 9 процентов потенциальных покупателей нацелены на минимизацию рисков, поэтому выбирают проекты, где квартиры уже продаются через эскроу-счета. Половина — 51 процент — вовсе отложили покупку на неопределенный срок. «Потенциальные покупатели желают лучше разобраться в ситуации и понаблюдать за рынком», — констатируют эксперты.

Ранее, в мае текущего года, аналитики заявляли, что переход на проектное финансирование строительства жилья спровоцирует резкий рост цен в новостройках. По их мнению, минимальное увеличение составит 8 процентов.