Путин сделал регистрацию недвижимости в Крыму беспошлинной

Президент России Владимир Путин подписал закон, который продлевает освобождение от уплаты госпошлины за регистрацию ранее возникших прав на недвижимость в Крыму. Льгота будет действовать до конца 2022 года.

Пошлины были отменены сначала до 1 января 2017 года, а затем — до 1 января 2019 года. В данные момент они действуют.

Депутаты, инициировавшие принятие закона, обращали внимание на то, что процедура оформления и переоформления прав граждан на земельные участки в регионе реализована на 50%. Это связано с переходом от украинского к российскому законодательству.

Кроме того, завершению мероприятий препятствует отсутствие технической документации, в частности, для кадастровых работ. Продление льготы поможет завершить интеграцию Крыма в экономическую и правовую системы России, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что РФ должна в ближайшие годы достичь среднеевропейского уровня жизни по основным показателям. Об этом заявил Путин на Петербургском международном экономическом форуме. По его словам, объем ВВП по паритету покупательской способности населения составляет в РФ $30 тысяч.