Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.12
$
65.25
73.30
73.43
Прогноз
10.06 – 17.06
$
66.00
72.47
Индексы и котировки Brent
60.95
–0.38 Золото
1337.37
+0.02 РТС
1317.32
–0.14
Динамика валют
EUR / USD
06.06
1.1267
+0.0086
23.05
1.1181
03.06
23.05
12.05

Путин сделал регистрацию недвижимости в Крыму беспошлинной 

News.ru + ещё 4 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин подписал закон, который продлевает освобождение от уплаты госпошлины за регистрацию ранее возникших прав на недвижимость в Крыму. Льгота будет действовать до конца 2022 года.
Пошлины были отменены сначала до 1 января 2017 года, а затем — до 1 января 2019 года. В данные момент они действуют.
Депутаты, инициировавшие принятие закона, обращали внимание на то, что процедура оформления и переоформления прав граждан на земельные участки в регионе реализована на 50%. Это связано с переходом от украинского к российскому законодательству.
Кроме того, завершению мероприятий препятствует отсутствие технической документации, в частности, для кадастровых работ. Продление льготы поможет завершить интеграцию Крыма в экономическую и правовую системы России, передаёт РИА Новости.
Ранее News.ru писал, что РФ должна в ближайшие годы достичь среднеевропейского уровня жизни по основным показателям. Об этом заявил Путин на Петербургском международном экономическом форуме. По его словам, объем ВВП по паритету покупательской способности населения составляет в РФ $30 тысяч.
News.ru: последние новости
Путин призвал избавиться от обманутых дольщиков Льготная ипотека для спасателей и пожарных появится в России Навальный: Собянин раздаёт чиновникам квартиры молодых семей
Комментарии
Недвижимость , Владимир Путин , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин назвал главное правило бизнеса1
«Не воруй»: Путин обратился к бизнесменам
Путин рассказал о товарообороте России
Путин: Россия должна достичь европейского уровня жизни26
Путин призвал ослабить контроль за бизнесом5
Видео
14:14
Греф назвал способ сделать россиян богаче
Личный счет
03:31
В Грузии похвастались выгодой от российского угля
Компании
12:54
«Северный поток-2» оказался на грани срыва
Рынки Экономика
01:20
«У всех все плохо»: власть обрушилась на бизнес
Экономика Компании
04:35
«Пройдем войну с Китаем»: санкции напугали нефтяников
Компании Статьи
02:12
Регионы проигнорировали указ Путина по зарплатам
Личный счет
01:46
«ОПЕК, Россия тебе больше не друг»
Экономика Рынки
01:18
Нефть рухнула ниже психологической отметки
Рынки Недвижимость
04:30
Месть за Huawei: Китай наносит США ответный удар
Компании
02:34
Россельхознадзор решил судьбу «подарков» из-за границы
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение