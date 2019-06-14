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Чиновникам пригрозили конфискацией скрытого имущества 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»
Минюст разрабатывает механизм, который позволит изымать у госслужащих средства с банковских счетов, происхождение которых они не могут подтвердить. Как говорится в сообщении министерства, на данный момент готовится соответствующий законопроект.
По существующим правилам в пользу государства конфискуют недвижимость, транспорт и ценные бумаги, если не удается подтвердить, что они приобретены законно.
Теперь список хотят расширить, включив в него денежные средства, если сумма больше общего дохода данного лица и его законного партнера, а сведений, доказывающих ее легальное происхождение, нет.
Документ готовится в рамках Национального плана противодействия коррупции на 2018 — 2020 годы. Его действие распространяется на всех чиновников, которые обязаны ежегодно подавать декларацию о доходах.
В конце прошлого года Минтруд разрешил чиновникам не указывать в справке о доходах криптовалюты, что по оценке Национального антикоррупционного комитета создала новую лазейку для дачи взяток.
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Комментарии
Недвижимость , Минтруд , Минюст РФ
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