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Адвокат Трампа решил избавиться от жилья 

Lenta.ru 6 часов назад
Фото: Charles Krupa / AP
Руди Джулиани, личный адвокат президента США Дональда Трампа, выставил на продажу квартиру в городе Палм-Бич, штат Флорида. Об этом сообщает Mansion Global.
Апартаменты с двумя спальнями, приобретенные в 2010 году за 1,4 миллиона долларов, юрист оценил в 3,3 миллиона долларов. Общая площадь жилья — почти 212 квадратных метров. В гостиной и обеих спальнях установлены панорамные окна. Для жителей дома, где расположена квартира, оборудован бассейн.
Продажей объекта занимаются риелторы фирмы Waterfront Properties & Club Communities. По информации Mansion Global, у Джулиани есть еще одна квартира в Палм-Бич. В настоящее время она не числится в базе выставленной на продажу недвижимости.
Руди Джулиани в 1990-х и 2000-х занимал пост мэра Нью-Йорка. В 2002-м Джулиани основал фирму Giuliani Partners, занимающуюся консультированием в области безопасности и инвестициями. Является давним другом Дональда Трампа. После победы Трампа на выборах многие прочили Джулиани пост госсекретаря США, однако в итоге эта должность ему не досталась.
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Недвижимость , Дональд Трамп
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