Порядок изъятия земли в счет долга будет изменён

Банки смогут взыскивать с должников земельные участки до завершения сельскохозяйственных работ только при условии сохранения прав залогодателей на произведённую или переработанную на таком земельном участке продукцию. Соответствующий закон вступает в силу 18 июня.

Судам предлагается учитывать сезонность сельскохозяйственного производства и его зависимость от природно-климатических условий, а также возможность получения доходов производителем сельскохозяйственной продукции, использующим такой земельный участок, по окончании соответствующего периода сельскохозработ.

Залоговая стоимость земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения по соглашению залогодателя с залогодержателем может быть определена исходя из его кадастровой стоимости без проведения оценки рыночной стоимости такого земельного участка.