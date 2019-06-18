Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.20
$
64.40
72.12
72.35
Прогноз
24.06 – 01.07
$
63.80
71.55
Индексы и котировки Brent
61.00
–0.05 Золото
1339.12
–0.03 РТС
1340.90
–0.43
Динамика валют
EUR / USD
18.06
1.1225
+0.0053
02.06
1.1172
14.06
02.06
21.05

Порядок изъятия земли в счет долга будет изменён 

Парламентская газета + ещё 1 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Банки смогут взыскивать с должников земельные участки до завершения сельскохозяйственных работ только при условии сохранения прав залогодателей на произведённую или переработанную на таком земельном участке продукцию. Соответствующий закон вступает в силу 18 июня.
Судам предлагается учитывать сезонность сельскохозяйственного производства и его зависимость от природно-климатических условий, а также возможность получения доходов производителем сельскохозяйственной продукции, использующим такой земельный участок, по окончании соответствующего периода сельскохозработ.
Залоговая стоимость земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения по соглашению залогодателя с залогодержателем может быть определена исходя из его кадастровой стоимости без проведения оценки рыночной стоимости такого земельного участка.
Парламентская газета: последние новости
Покупателей апартаментов защитят наряду с обманутыми дольщиками Предпенсионеров предложили запретить выселять из служебного жилья и общежитий Кто останется работать в системе ЖКХ по новой стратегии?
Недвижимость
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В РФ узаконят «пригодное для жизни» ветхое жилье10
Игры с денежной массой: стоит ли России ждать дефолта?
Россия не справляется с бедностью2
«Китайские свиньи» оставили европейский банк без дохода
США финансово наказали Гондурас1
Видео
01:06
Щедрая душа: мигранты получат российскую пенсию
Личный счет Экономика
02:56
Киев предупредил Европу о мрачном газовом сценарии
Экономика
01:24
Путин одобрил новые изменения в пенсионной системе
Личный счет Экономика
03:44
В России взлетели цены на бензин
Экономика
00:34
Надо меньше пить: что придумали в России
Экономика Рынки
02:56
Давайте мириться: что Россия готова простить Киеву
Компании Статьи
01:59
Незаконная труба: на Украине воруют нефть из России
Экономика Рынки
13:06
ЦБ изменил ключевую ставку
Рынки
03:28
Новый налог в России: во всем виноват Чубайс
Экономика
03:45
В России дорожает мороженое
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение