Путин разрешил дачникам забирать лишнюю землю

Президент России Владимир Путин подписал изменения в законах о кадастровой деятельности и госрегистрации недвижимости. Документ опубликован на сайте государственной системы правовой информации.

Согласно новым поправкам, граждане смогут оформить излишки используемой земли в собственность. Кроме того, обладатели земельных участков, сооружений, объектов незавершенного строительства, которые считаются ранее учтенными, но не числятся в ЕГРН, смогут направить документы инженерам для внесения объекта в госреестр.