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Путин разрешил дачникам забирать лишнюю землю 

Lenta.ru + ещё 5 3 часа назад
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин подписал изменения в законах о кадастровой деятельности и госрегистрации недвижимости. Документ опубликован на сайте государственной системы правовой информации.
Согласно новым поправкам, граждане смогут оформить излишки используемой земли в собственность. Кроме того, обладатели земельных участков, сооружений, объектов незавершенного строительства, которые считаются ранее учтенными, но не числятся в ЕГРН, смогут направить документы инженерам для внесения объекта в госреестр.
В Росреестре отметили, что поправки упростят проведение кадастровых работ. По словам замглавы Федеральной кадастровой палаты Росреестра Марины Семеновой, изменения хорошо отразятся на положении собственников земельных участков.
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Недвижимость , Личный счет , Владимир Путин , Росреестр
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