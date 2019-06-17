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Путин разрешил россиянам регистрировать излишки земли 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет владельцам земельных участков зарегистрировать излишки используемой земли.
Закон вносит изменения в законы «О кадастровой деятельности» и «О государственной регистрации недвижимости». Его задача — упростить проведение комплексных кадастровых работ, передает ТАСС.
Из документа следует, что если при проведении комплексных кадастровых работ выяснится, что владелец земельного участка использует больше земли, чем по документам, он сможет оформить излишки земли.
Ранее Росреестр сообщал о разрешении россиянам регистрировать излишки земли и отмечал, что «с момента начала выполнения комплексных кадастровых работ в 2017 году площадь земельных участков, учтенных в реестре недвижимости в результате таких работ, увеличилась на 20%».
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Недвижимость , Личный счет , Владимир Путин , Росреестр , ИТАР-ТАСС
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