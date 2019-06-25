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Российских квартирных хозяев уличили в чрезмерной бесцеремонности 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»
Среди квартирных хозяев, сдающих свое жилье в аренду, широко распространены заблуждения о своих правах и обязанностях. Об этом свидетельствует опрос, проведенный риелторами агентства «Инком-Недвижимость» (материалы исследования есть в распоряжении «Ленты.ру»).
В частности, не менее 60 процентов собственников уверены, что закон дает им право в любое время появляться в квартире, которую они сдали, не предупреждая арендаторов. 35 процентов владельцев арендного жилья считают, что квартиросъемщиков с детьми нельзя выселить по закону, даже если те откажутся платить.
Оба утверждения в компании называют ошибочными. «Собственник обязан согласовывать с нанимателем свои визиты в квартиру. При заключении договора найма арендодатель передает свои права владения и пользования квартирой нанимателю, тем самым ограничивая себя в этих правах на период найма», — приводится в исследовании пояснение ведущего юрисконсульта «Инком-Недвижимость» Кирилл Кокорин.
Эксперт добавляет, что запрет на выселение семей с несовершеннолетними детьми в России действительно действует, но исключительно в сфере социального найма. «Договор коммерческого найма в случае нарушения квартирантом обязательств может быть расторгнут независимо от того, проживают с ним несовершеннолетние или нет», — говорит он.
Ранее эксперты Kalinka Group составили список основных страхов, свойственных квартирным хозяевам, сдающим элитное жилье. Самым распространенным поводом для тревоги оказалось опасение, что жильцы не будут соблюдать порядок в квартире и испортят мебель. Вторым по интенсивности переживаний оказалось опасение, что арендаторы съедут раньше срока. Третье место досталось страху дополнительных трат — например, если арендаторы попросят докупить или заменить что-то из мебели или техники.
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Недвижимость , Кирилл Кокорин , Инком-Недвижимость , Lenta.ru
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