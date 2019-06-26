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В Москве задумали построить второй Сити 

Lenta.ru 50 минут назад
Фото: РИА Новости
Принадлежащая столичному правителству компания «Мосинжпроект» планирует возвести Национальный космический центр (НКЦ) и деловой центр с технопарками на западе города. По объемам застройки этот проект сопоставим с кварталом «Москва-Сити», пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Предполагается, что НКЦ и крупный деловой комплекс появятся на месте заброшенных корпусов завода имени М. В. Хруничева в районе Филевский Парк. Общая площадь возводимых зданий составит почти 3 миллиона квадратных метров.
Как отмечают «Ведомости», разговоры о застройке примерно 150 гектаров территории завода, где производятся ракеты-носители «Протон» и «Ангара» (их сборка переводится в Омск), шли несколько лет. Три года назад структуры «Роскосмоса» предлагали мэрии Москвы возвести там около миллиона квадратных жилья, но чиновники проект не одобрили.
Позднее госкорпорация и столичные власти договорились о совместном развитии территории. В январе 2019-го президент Владимир Путин поручил разместить на участке космический центр, а оставшуюся часть земель отдать под строительство научно-производственного кластера. Теперь принято решение, что осваивать территорию будет «Мосинжпроект».
Осенью 2018-го сообщалось, что крупный деловой кластер также появится в зоне между станциями метро «Тульская» и «Павелецкая». В указанном районе в перспективе двух-трех лет планируется строительство сразу нескольких высококлассных офисных центров.
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Недвижимость , Владимир Путин , Демьян Кудрявцев , Роскосмос , Правительство Москвы , АКБ "Национальный клиринговый центр" , Ведомости
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