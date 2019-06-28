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Риелторы рассказали о самых больших скидках на квартиры в Москве 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
На московском рынке новостроек есть квартиры, выставленные на продажу с дисконтом до 30 процентов, следует из материалов агентства «ИНКОМ-Недвижимость», поступивших в редакцию «Ленты.ру».
По утверждениям риелторов, скидка в 20-30 процентов обычно предлагается на квартиры, расположенные на вторых этажах, над коммерческими помещениями с козырьками.
«Сложно найти покупателя на жилье на втором этаже, когда первый является коммерческим и вдобавок имеет козырек, — отмечают эксперты. — Подобные объекты могут находиться в продаже два-три года после ввода дома в эксплуатацию, даже с учетом максимальной скидки. Ни покупательский ажиотаж, ни грядущая реформа долевого строительства на их востребованность не повлияли».
Квартиры на первых этажах, в свою очередь, обычно продаются с дисконтом в 5-10 процентов, подсчитали в «ИНКОМ». Разбирают их достаточно быстро. Жилье «у земли» популярно среди пенсионеров, маломобильных групп населения, у людей, боящихся замкнутых пространств. Кроме того, такие квартиры выбирают многодетные семьи.
Ранее в июне стало известно, что московские застройщики заметно снизили средние скидки на квартиры комфорткласса. По подсчетам аналитиков, за год к маю 2019-го размер уступки сократился почти в два раза, достигнув трех процентов от стоимости квартиры.
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Недвижимость , Инком-Недвижимость , Lenta.ru
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