Реновация взвинтит цены на жилье

Цены на квартиры в кварталах, вошедших в столичную программу реновации, будут на 21 процент выше, чем в сносимом фонде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

Свой прогноз Кузнецов объяснил более высоким качеством строительства новых домов, а также повышением качества городской среды в районах реновации.

Главный архитектор подчеркнул, что жилье в домах, расположенных по соседству со строящимися в рамках программы многоэтажками, также подорожает.

«Увеличится капитализация жилья и в тех домах, которые не вошли в программу, но остаются в районе — квартиры там подорожают минимум на десять процентов», — сказал Кузнецов.

Программа реновации устаревшего жилого фонда стартовала в Москве в 2017 году, в ее рамках планируется переселить более 350 тысяч семей. По статистике аналитиков рынка недвижимости, за два года действия программы квартиры во включенных в нее домах выросли в цене на 20 процентов. Рост цен в обычных жилых домах за тот же период не превысил шести процентов.