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Реновация взвинтит цены на жилье 

Lenta.ru 39 минут назад
Цены на квартиры в кварталах, вошедших в столичную программу реновации, будут на 21 процент выше, чем в сносимом фонде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.
Свой прогноз Кузнецов объяснил более высоким качеством строительства новых домов, а также повышением качества городской среды в районах реновации.
Главный архитектор подчеркнул, что жилье в домах, расположенных по соседству со строящимися в рамках программы многоэтажками, также подорожает.
«Увеличится капитализация жилья и в тех домах, которые не вошли в программу, но остаются в районе — квартиры там подорожают минимум на десять процентов», — сказал Кузнецов.
Программа реновации устаревшего жилого фонда стартовала в Москве в 2017 году, в ее рамках планируется переселить более 350 тысяч семей. По статистике аналитиков рынка недвижимости, за два года действия программы квартиры во включенных в нее домах выросли в цене на 20 процентов. Рост цен в обычных жилых домах за тот же период не превысил шести процентов.
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Комментарии1
Недвижимость , Личный счет
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