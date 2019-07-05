Россия избежала кризиса на рынке жилья

Переход на схему финансирования строек через эскроу-счета, состоявшийся 1 июля текущего года, пока не вызвал масштабного кризиса на российском рынке недвижимости, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Как отмечает издание, застройщики успели запустить много проектов по старым правилам. В Москве по прежней схеме, то есть на деньги дольщиков, достроят две трети возводимого жилья — это 374 проекта на 23,7 миллиона квадратных метров (данные Москомстройинвеста). В целом по России строится около 130 миллионов «квадратов» (175 миллионов с учетом нежилых помещений), и около половины этих строек Минстрой разрешит завершить по старой схеме. Таким образом, у застройщиков есть еще около двух лет на адаптацию к новым строительным нормам.

Тем не менее, последствия от введения эскроу будут — могут снизиться темпы строительства и вырасти цены на квартиры. По информации «Ведомостей», рост составит от 3 до 20 процентов. При этом наиболее сильное влияние будет оказано на региональные рынки недвижимости, где немного сильных девелоперов, а маржинальность строительного бизнеса не так высока, как в Москве и Санкт-Петербурге. Некоторым застройщикам грозит банкротство.

С 1 июля российским застройщикам фактически запретили привлекать средства дольщиков для финансирования проектов (исключения делаются для новостроек на высокой стадии готовности). Деньги покупателей жилья отныне будут храниться на эскроу-счетах, которые недоступны для компаний до ввода дома в эксплуатацию. Предполагается, что организации будут пользоваться банковскими кредитами на начальных этапах строительства.