Половина подмосковных дач не зарегистрирована

Около 50% выставленных на продажу дач Подмосковья не стоят на кадастровом учете, говорится в исследовании Century 21.

Эксперты уточняют, что регистрацию, как правило, проходит земельный участок, так как без этого сложно оформить сделку, а постройки остаются неучтёнными, пишет «Коммерсант».

Руководитель аналитического центра «Инком-недвижимость» Дмитрий Таганов рассказал, что в Подмосковье органы Росреестра начинают жёстче контролировать сегмент загородной недвижимости. В том числе, для мониторинга теперь используется съёмка с дронов.