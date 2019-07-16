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Половина подмосковных дач не зарегистрирована 

News.ru 4 часа назад
Фото: Andrey Arkusha/Russian Look
Около 50% выставленных на продажу дач Подмосковья не стоят на кадастровом учете, говорится в исследовании Century 21.
Эксперты уточняют, что регистрацию, как правило, проходит земельный участок, так как без этого сложно оформить сделку, а постройки остаются неучтёнными, пишет «Коммерсант».
Руководитель аналитического центра «Инком-недвижимость» Дмитрий Таганов рассказал, что в Подмосковье органы Росреестра начинают жёстче контролировать сегмент загородной недвижимости. В том числе, для мониторинга теперь используется съёмка с дронов.
Как писал News.ru президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий согласовать общие границы земельных участков. Процедура, которая проводится кадастровым инженером в ходе межевания, является обязательной. В числе важных нововведений — утверждение права кадастровых инженеров запрашивать из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) информацию, необходимую для кадастровых и геодезических работ.
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Комментарии
Недвижимость , Дмитрий Таганов , Владимир Путин , Росреестр
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