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Пособие по безработице в России решили пока не повышать 

BFM.RU + ещё 14 7 часов назад
Фото: Уралинформбюро
Минтруд не планирует увеличивать размер пособия по безработице в 2020 году. Такая информация опубликована на портале проектов правовых актов, передает РИА Новости.
«Предлагается установить размеры величин пособия по безработице на 2020 год: минимальной — 1,5 тысячи рублей, максимальной, для всех безработных граждан (за исключением лиц предпенсионного возраста), — восемь тысяч рублей, для лиц предпенсионного возраста — 11,28 тысячи рублей», — говорится в пояснительной записке.
То есть суммы не изменились. В 2019 году Минтруд впервые за десять лет значительно увеличил пособие. Минимальная выплата выросла с 850 рублей до полутора тысяч, максимальная — с 4,9 тысячи до восьми тысяч рублей.
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Недвижимость , Личный счет , Рынки , Минтруд , РИА Новости
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