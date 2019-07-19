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Под Москвой нашли дорогие дома стоимостью в два Крымских моста 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Суммарная стоимость всех объектов, выставленных на продажу на подмосковном рынке элитного загородного жилья, к июлю 2019-го составила 546,7 миллиарда рублей — почти в 2,4 раза больше, чем стоимость проекта строительства Крымского моста, следует из материалов компании Knight Frank, поступивших в редакцию «Ленты.ру».
Всего около Москвы покупателям предлагается около 2,8 тысячи дорогих коттеджей, таунхаусов и участков. Общий объем предложения высокобюджетной загородной недвижимости с начала 2019-го снизился на один процент. Цены на «элитку» тоже последовательно уменьшаются, констатируют аналитики.
По их данным, на вторичном рынке коттеджи и таунхаусы за полгода подешевели на 8 и 11 процентов, до 249 миллионов и 74,5 миллиона рублей в среднем соответственно. Сотка земли упала в цене на семь процентов, до 2,5 миллиона рублей. На первичном рынке снижение среднего бюджета отмечено в сегменте коттеджей (минус 10 процентов, до 139 миллионов рублей за объект в среднем) и таунхаусов (минус 5 процентов, до 38,5 миллиона). Цена сотки, напротив, выросла на 13 процентов, до 3,3 миллиона рублей.
Как отмечают в Knight Frank, основной объем предложения элитного загородного жилья в Подмосковье сосредоточен по двум направлениям — Новорижскому и Рублево-Успенскому шоссе. Самый высокий средний бюджет предложения коттеджей на вторичном рынке зафиксирован на Рублевке — 320,4 миллиона рублей. Новые дома дороже на Минском шоссе — здесь за них просят в среднем по 292 миллиона рублей.
Ранее, в мае текущего года, риелторы заявили, что подмосковный рынок загородной недвижимости затоварен дорогими, морально устаревшим объектами. По наблюдениям экспертов, цены на загородные дома в начале 2019-го практически не росли, а в некоторых поселках по итогам первого квартала было зафиксировано прямое снижение стоимости. Большинство сделок проходило с дисконтом до 20-25 процентов, а в некоторых случаях и более.
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Недвижимость , Lenta.ru
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