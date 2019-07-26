Неизвестные россияне скупили в Черногории жилье на 40 миллионов евро

По итогам 2018 года, большинство сделок с недвижимостью Черногории, заключенных нерезидентами, пришлось на долю граждан России. Об этом в пятницу, 26 июля, сообщает Национальное телевидение Черногории (RTCG).

С момента объявления независимости Черногории в 2006 году, отмечает телеканал со ссылкой на статистику государственного банка, россияне остаются самыми активными покупателями местной недвижимости.

Второе и третье места по объемам продаж заняли граждане Турции и Сербии, потратившие на черногорскую недвижимость в 2018 году, соответственно, 25,1 и 14,5 миллиона евро. Список активных на черногорском рынке иностранцев продолжили, по мере убывания потраченных на недвижимость сумм, граждане Швейцарии, США, Германии, Австрии, Швеции, Великобритании и ОАЭ.

По статистике риелторов, подбирающих зарубежную недвижимость для покупателей-россиян, Черногория традиционно входит в список наиболее востребованных стран. Согласно данным Финансового университета при Правительстве России, Черногория входит в список стран, спрос на жилье в которых со стороны россиян вырос с 2016 года. Черногорская недвижимость также включена в рейтинг самого доступного курортного жилья у моря.