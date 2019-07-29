Обманутым покупателям жилья пообещали бесплатные квартиры

Россияне, вложившие деньги в проблемные новостройки, в отдельных случаях смогут получать квартиры в готовых или близких к завершению строительства домах вместо объектов, где они купили жилье. Об этом заявил заместитель главы российского правительства Виталий Мутко , передает РИА Новости.

По словам чиновника, соответствующий механизм уже разрабатывается, для его внедрения потребуется внести изменения в законодательство. Они могут быть рассмотрены в ходе осенней сессии Госдумы , уточнил Мутко.

Вице-премьер отметил, что предоставление готовых квартир станет третьим способом решения проблем обманутых дольщиков. Первые два — это завершение строительства проблемных домов и получение финансовых компенсаций от Фонда дольщиков.

Ранее в июле стало известно, что в России насчитывается около двух тысяч проблемных новостроек. В отношении застройщиков более чем тысячи многоквартирных объектов введена процедура банкротства. В совокупности обанкротившиеся компании не достроили около 152 тысяч квартир, или свыше 8 миллионов квадратных метров жилья. В целом проблемные стройки обнаружены в 77 регионах РФ.