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Обманутым покупателям жилья пообещали бесплатные квартиры 

Lenta.ru + ещё 6 1 час назад
Россияне, вложившие деньги в проблемные новостройки, в отдельных случаях смогут получать квартиры в готовых или близких к завершению строительства домах вместо объектов, где они купили жилье. Об этом заявил заместитель главы российского правительства Виталий Мутко, передает РИА Новости.
По словам чиновника, соответствующий механизм уже разрабатывается, для его внедрения потребуется внести изменения в законодательство. Они могут быть рассмотрены в ходе осенней сессии Госдумы, уточнил Мутко.
Вице-премьер отметил, что предоставление готовых квартир станет третьим способом решения проблем обманутых дольщиков. Первые два — это завершение строительства проблемных домов и получение финансовых компенсаций от Фонда дольщиков.
Ранее в июле стало известно, что в России насчитывается около двух тысяч проблемных новостроек. В отношении застройщиков более чем тысячи многоквартирных объектов введена процедура банкротства. В совокупности обанкротившиеся компании не достроили около 152 тысяч квартир, или свыше 8 миллионов квадратных метров жилья. В целом проблемные стройки обнаружены в 77 регионах РФ.
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Недвижимость , Видео , Виталий Мутко , Госдума , Правительство РФ , РИА Новости
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