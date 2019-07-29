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Определены самые ипотечные регионы России 

Lenta.ru + ещё 2 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Москва сохраняет лидерство среди регионов России по объемам ипотечного кредитования, следует из материалов «Объединенного кредитного бюро» (ОКБ), поступивших в редакцию «Ленты.ру».
Во втором квартале 2019-го в столице и Московской области выдано 29,5 тысячи займов почти на 124 миллиарда рублей, подсчитали аналитики. На втором месте Санкт-Петербург с 13,8 тысячи кредитов на общую сумму 39,3 миллиарда рублей. Третье место досталось Башкортостану (9 тысяч кредитов на 16,6 миллиарда рублей) — он стал единственным регионом в десятке, где отмечены положительные темпы роста ипотечного кредитования. За три месяца объемы выдачи ипотеки в Башкортостане выросли на 31 процент, а количество новых кредитов — на 16 процентов.
В топ-10 регионов с наибольшими объемами оформленной ипотеки также попали (в порядке убывания показателей выдачи): Свердловская область, Татарстан, Краснодарский край, Новосибирская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Красноярский край и Челябинская область.
По данным ОКБ, самые большие ипотечные кредиты берут в Москве — по 4,19 миллиона рублей в среднем. В Санкт-Петербург «средний чек» равен 2,86 миллиона рублей, в Ханты-Мансийском округе — 2,5 миллиона рублей.
Ранее в июле был назван лучший город России для покупки жилья в кредит — таковым оказался Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ), где среднестатистическая семья может погасить ипотеку всего за пять месяцев. Также выше средних по стране темпы погашения жилищных кредитов в Тюмени и Магнитогорске — 10 и 11 месяцев соответственно.
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Недвижимость , Lenta.ru
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