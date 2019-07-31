Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.56
$
63.55
70.81
70.85
Прогноз
05.08 – 12.08
$
63.04
70.17
Индексы и котировки Brent
65.00
+0.20 Золото
1430.71
+0.04 РТС
1352.89
+0.12
Динамика валют
EUR / USD
30.07
1.1156
–0.0055
16.07
1.1211
26.07
16.07
04.07

В России вступает в силу закон об ипотечных каникулах 

ТАСС + ещё 9 2 часа назад
Фото: ТАСС
Закон об ипотечных каникулах вступает в силу 31 июля. Теперь заемщики, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, могут приостановить обслуживание ипотечного кредита на шесть месяцев.
Обстоятельствами, которые дают право воспользоваться ипотечными каникулами, считаются: потеря работы, признание инвалидом I или II группы, временная нетрудоспособность в течение двух месяцев, снижение дохода более чем на 30% (при условии, что размер ежемесячных ипотечных выплат превышает половину среднемесячного дохода).
Кроме того, закон распространяется на граждан, у которых увеличилось количество иждивенцев (несовершеннолетних либо инвалидов) на содержании. Такие заемщики могут рассчитывать на каникулы, если их совокупный доход снизился на 20% или более, а выплаты по ипотеке стали превышать 40% дохода.
Заемщик может либо полностью приостановить платежи сроком до полугода, либо уменьшить их размер.
Воспользоваться таким правом можно только один раз за период кредита. Кроме того, жилье, на которое взят кредит, должно быть единственным, а размер кредита не превышать 15 млн рублей.
Ипотечные каникулы распространяются как на новые кредиты, так и на кредиты, договоры по которым были заключены до вступления закона в силу.
ТАСС: последние новости
Число проблемных объектов долевого строительство выросло вдвое в 2019 году Спрос на облигации Белоруссии в четыре раза превысил предложение Курс доллара на Мосбирже вырос до 63,44 рубля
Комментарии2
Недвижимость
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ожидается первое за 10 лет снижение ставки ФРС США
Huawei отказался сдаваться в войне с США
Чиновники составили портрет бедного россиянина20
Ультиматум Трампа: что США требуют от Китая9
Путин стабилизировал цены на бензин460
Видео
00:25
Россия поборется с США за Китай
Экономика
00:56
Ультиматум Трампа: что США требуют от Китая
Экономика Статьи
03:20
Лето испорчено: Грузия считает убытки
Экономика Компании
05:22
Захват данных: как похищают деньги с банковских карт
Личный счет Статьи
00:17
Трамп рассказал о будущем торговой сделки с Китаем
Экономика