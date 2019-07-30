Подмосковных застройщиков оштрафовали на миллионы

Начальник главного управления Главгосстройнадзора по Московской области Артур Гарибян сообщил, что ряд строительных компаний оштрафован на 2,4 миллионов рублей в общей сложности.

В частности, застройщики допустили такие нарушения, как несоблюдение требований нормативных документов в строительстве, проектной декларации и информационной открытости, непредоставление отчётов о деятельности с привлечением средств дольщиков и строительство без получения разрешения, передаёт АГН «Москва».