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Подмосковных застройщиков оштрафовали на миллионы 

News.ru 5 часов назад
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Начальник главного управления Главгосстройнадзора по Московской области Артур Гарибян сообщил, что ряд строительных компаний оштрафован на 2,4 миллионов рублей в общей сложности.
В частности, застройщики допустили такие нарушения, как несоблюдение требований нормативных документов в строительстве, проектной декларации и информационной открытости, непредоставление отчётов о деятельности с привлечением средств дольщиков и строительство без получения разрешения, передаёт АГН «Москва».
Как писал News.ru ранее, заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Дмитрий Волков заявил, что власти законодательно ввели в правоприменительную практику понятие «экспертного сопровождения» проекта строительства. Общественный институт будет создан в России. Экспертное сопровождение — это оценка соответствия изменений, внесённых в проектную документацию, требованиям технических регламентов, заданию застройщика и результатам инженерных изысканий.
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Комментарии4
Недвижимость , Артур Гарибян , Дмитрий Волков , АГН "Москва"
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