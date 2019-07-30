Под Москвой нашли 300 тысяч домов-призраков

Министерство имущественных отношений Московской области выявило в регионе около 300 тысяч земельных участков, постройки на которых не поставлены на кадастровый учет. Об этом заявил заместитель главы ведомства Юрий Лавряков , передает РИА Новости.

Две трети найденных домов-призраков расположены в пределах садовых некоммерческих товариществ (СНТ), отметил чиновник. Он сообщил, что всего на кадастровый учет в Подмосковье поставлено порядка 3,5 миллиона домов — индивидуальных и построенных на территориях СНТ.

Минмособлимущество планирует зарегистрировать все выявленные объекты в течение трех лет, добавил Лавряков.

Ранее в июле Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) напомнила россиянам о необходимости соблюдения земельного законодательства, пригрозив большими штрафами за самовольное занятие участков, их неиспользование или использование не по целевому назначению.