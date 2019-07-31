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У граждан появилась возможность сэкономить на сделках с жильем 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: istock
Но отказаться от нотариальных услуг можно только в том случае, если продавец и покупатель смогут сами зафиксировать сделку. Об этом говорится в федеральном законе № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости", в который были внесены соответствующие изменения.
Как уже писала "Российская газета", если все стороны в сделке согласны, то договор купли-продажи, дарения, наследования или ипотеки долей заключается в простой письменной форме.
"Внесенные поправки в статью 42 ФЗ № 218 говорят о быстрой реакции законодателя на критику и правоприменительную практику", — объясняет эксперт "РГ" Глеб Акимов.
Изначально в целях защиты прав граждан было установлено обязательное нотариальное удостоверение всех сделок по отчуждению или договоры ипотеки долей в праве общей собственности на недвижимое имущество. Однако очевидно, что в случаях, когда права переходят одновременно на все доли — то есть на объект недвижимости целиком, такие меры кажутся излишними, и, руководствуясь принципом целесообразности, законодатель убрал обязательное нотариальное удостоверение таких сделок.
"Это, безусловно, будет способствовать экономии времени и денежных средств граждан, — отмечает эксперт. — Стоимость нотариальных услуг зависит от кадастровой стоимости объекта и составляет, в среднем по России, от 10 до 20 тысяч рублей".
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Недвижимость , "Российская газета"
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