Россияне скупают коммерческую недвижимость в Испании

Наиболее востребованным направлением покупки гражданами РФ зарубежных коммерческих объектов стала Испания, за год спрос увеличился в четыре раза.

Эксперт Prian.ru Филипп Березин считает, что такой неожиданный интерес связан как с большим количеством россиян, которые уже купили в Испании недвижимость жилую, так и с благоприятным экономическим климатом в стране, пишет «Коммерсант».

По данным Национального института статистики Испании, растёт количество выходцев из России, проживающих в стране — на начало 2019 года резидентами были 77,6 тысяч бывших россиян, что на 4,9% больше показателей прошлого года.

Наибольшей популярностью у российских покупателей пользуются кафе, другие предприятия общественного питания и гостиницы. Чаще такие объекты покупают в туристических Барселоне, Мурсии Валенсии.

Как писал News.ru ранее, агентство недвижимости Domire Estate составило рейтинг стран с самой дешёвой недвижимостью, расположенной в приморской зоне. В первой пятёрке оказались Болгария, Турция, Черногория, Греция и Испания.