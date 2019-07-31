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Россияне скупают коммерческую недвижимость в Испании 

News.ru 1 час назад
Фото: Alan Keohane/Impact Photos
Наиболее востребованным направлением покупки гражданами РФ зарубежных коммерческих объектов стала Испания, за год спрос увеличился в четыре раза.
Эксперт Prian.ru Филипп Березин считает, что такой неожиданный интерес связан как с большим количеством россиян, которые уже купили в Испании недвижимость жилую, так и с благоприятным экономическим климатом в стране, пишет «Коммерсант».
По данным Национального института статистики Испании, растёт количество выходцев из России, проживающих в стране — на начало 2019 года резидентами были 77,6 тысяч бывших россиян, что на 4,9% больше показателей прошлого года.
Наибольшей популярностью у российских покупателей пользуются кафе, другие предприятия общественного питания и гостиницы. Чаще такие объекты покупают в туристических Барселоне, Мурсии Валенсии.
Как писал News.ru ранее, агентство недвижимости Domire Estate составило рейтинг стран с самой дешёвой недвижимостью, расположенной в приморской зоне. В первой пятёрке оказались Болгария, Турция, Черногория, Греция и Испания.
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