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Названы районы Москвы с дешевыми комнатами 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Самые доступные с ценовой точки зрения московские комнаты продаются в Зеленоградском административном округе, следует из материалов портала «Мир квартир», предоставленных редакции «Ленты.ру».
В среднем этот вид жилья в Зеленограде стоит 1,5 миллиона рублей. Чуть дороже объекты в поселке Северном и в районе Капотня — 1,9 миллиона за среднестатистическую комнату. В Кузьминках неиндивидуальное жилье обойдется в 2 миллиона рублей. Относительно дешевые комнаты — по 2,5 миллиона рублей — также можно найти в