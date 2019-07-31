Названы районы Москвы с дешевыми комнатами

Самые доступные с ценовой точки зрения московские комнаты продаются в Зеленоградском административном округе, следует из материалов портала «Мир квартир», предоставленных редакции «Ленты.ру».

В среднем этот вид жилья в Зеленограде стоит 1,5 миллиона рублей. Чуть дороже объекты в поселке Северном и в районе Капотня — 1,9 миллиона за среднестатистическую комнату. В Кузьминках неиндивидуальное жилье обойдется в 2 миллиона рублей. Относительно дешевые комнаты — по 2,5 миллиона рублей — также можно найти в