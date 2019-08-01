Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.76
$
63.60
70.46
70.61
Прогноз
05.08 – 12.08
$
63.04
70.17
Индексы и котировки Brent
64.39
+0.20 Золото
1406.56
+0.12 РТС
1346.75
+0.18
Динамика валют
EUR / USD
01.08
1.1034
–0.0190
17.07
1.1224
29.07
18.07
07.07

Россияне стали отказываться от ипотечных кредитов 

Российская Газета + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Спрос на ипотечные кредиты и банковские депозиты в России падает. К такому мнению пришли эксперты Финансового университета при правительстве РФ, проанализировав итоги опросов населения, проведенных весной и летом нынешнего года в городах России с населением более 250 тысяч человек.
Среди жителей крупных и средних российских городов только 6% семей рассматривают возможность получения кредитов в ближайшие 2-3 месяца. 1,9% семей заинтересованы в получении ипотечного кредита. 1,5% хотели бы взять в ближайшие месяцы автокредит. И лишь 2% рассматривают возможность открытия вклада для размещения накоплений.
По словам директора Института социально-экономических исследований Финансового университета Алексея Зубца, население теряет интерес к этим финансовым инструментам.
"Происходит это на фоне роста реальной заработной платы, которая, по данным Росстата, в июне 2019 года выросла на 2,3% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, а за первое полугодие этого года поднялась на 1,8%. На 5,7% в первом полугодии снизилось число безработных. В этих условиях логично предположить, что россияне теперь менее заинтересованы в получении кредитов, так как увеличилась их способность профинансировать свои расходы без привлечения заемных ресурсов", — поясняет Алексей Зубец.
Эксперт также отмечает, что сегодня наблюдается стабилизация внешнеполитического положения страны при невысоком, но стабильном экономическом росте.
"Это снижает тревожность общественных настроений и дает возможность домохозяйствам потратить полученные доходы, вместо того, чтобы откладывать их на "черный день", — считает Зубец.
Некоторое оживление на рынке кредитования эксперты ожидают к осени. Пока же наибольший спрос на кредиты отмечается в таких городах, как Магнитогорск, Краснодар, Владикавказ, Новороссийск и Набережные Челны. А на депозиты спрос растет в Рязани, Тольятти, Ярославле, Мурманске и Чебоксарах.
Российская Газета: последние новости
Где в России самая дешевая земля У граждан появилась возможность сэкономить на сделках с жильем В России упростились покупка и продажа недвижимости
Комментарии2
Недвижимость , Личный счет , Алексей Зубец , Финансовый университет
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая жизнь: что ждет россиян в августе
Японцы отказались добывать российский газ44
Проект «РусАла» сочли угрозой для США3
ВТБ снизил ипотечные ставки2
Банки ударили по валютным счетам россиян261
Видео
03:12
Сбербанк уходит из Турции
Компании
05:10
Почему Россия прощает долги другим странам
Экономика
01:00
Банки ударили по валютным счетам россиян
Личный счет Статьи
02:43
Россия отказала «Нафтогазу»
Компании
01:59
Россия заплатила Украине за испорченную «Дружбу»
Экономика Компании
03:59
Удар по РФ: США приняли решение по «Северному потоку — 2»
Экономика Компании
00:41
Впервые за 10 лет: решение ФРС по ставке
Экономика
02:15
Украина хочет обнулить свои долги перед РФ
Экономика Статьи
00:25
Россия поборется с США за Китай
Экономика
01:53
Украинская гривна рекордно подорожала
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение