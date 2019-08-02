Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.20
$
64.30
72.40
71.10
Прогноз
05.08 – 12.08
$
64.50
71.21
Индексы и котировки Brent
62.46
+0.39 Золото
1439.11
–0.11 РТС
1292.32
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
02.08
1.1104
–0.0173
18.07
1.1277
30.07
19.07
08.07

Ипотека оказалась лекарством от разводов 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Евгений Павленко / «Коммерсантъ»
Семьи, выплачивающие ипотеку, разводятся в разы реже пар, которые не являются заемщиками. Об этом свидетельствуют данные совместного исследования бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс» и Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) (есть в редакции «Ленты.ру»).
Доли разводов среди российских семей, оформивших ипотеку, и семей, не обремененных кредитом на жилье, составляют 2 и 10-20 процентов соответственно, отмечается в исследовании. Как подсчитали эксперты, по состоянию на середину 2019 года в процессе развода находилось около четырех тысяч супружеских пар, имеющих просрочку по ипотеке. Это порядка 20 процентов всех просроченных на срок 90 и более дней ипотечных кредитов.
При этом около 40 процентов супружеских пар ипотечных заемщиков в России, приняв решение о разводе, допускают небольшие (на срок до 90 дней) просрочки по кредиту. Как отмечается в материалах, чаще всего причиной просрочки выступает внутренний конфликт в паре.
«Однако спустя время большинству [таких пар] удается решить данный конфликт», — отмечают аналитики.
Ранее аналитики «Миэль» назвали оптимальный размер ипотечного кредита — по статистике компании, размер платежа не должен превышать 30 процентов семейного дохода. В случае превышения такой нормы у заемщиков может формироваться так называемая «ипотечная усталость» — психологическое состояние, которое характеризуется ощущением сильного морального давления и может приводить к личностным и семейным проблемам.
Последние новости
Доллар взлетел Названы сроки возвращения тепла в Москву Зеленский подтвердил существование заявления Богдана об отставке
Комментарии2
Недвижимость , Миэль , Lenta.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты рассказали о рисках падения цен на нефть
В Магнитогорске начнут производить СПГ
Walmart может разработать свою криптовалюту
Индекс РТС упал ниже отметки в 1300 пунктов
США ввели новые санкции против России66
Видео
00:30
США ввели новые санкции против России
Экономика
00:30
США запретили давать России в долг
Экономика Рынки
01:28
Долги не пускают: сколько приставы взыскали с россиян
Личный счет Статьи
03:12
Сбербанк уходит из Турции
Компании
05:10
Почему Россия прощает долги другим странам
Экономика
01:00
Банки ударили по валютным счетам россиян
Личный счет Статьи
00:35
Европа сделала предложение России и Украине
Экономика
02:43
Россия отказала «Нафтогазу»
Компании
01:59
Россия заплатила Украине за испорченную «Дружбу»
Экономика Компании
03:59
Удар по РФ: США приняли решение по «Северному потоку — 2»
Экономика Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение