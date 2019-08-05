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Российские застройщики отказались строить по закону 

Lenta.ru + ещё 5 1 час назад
Фото: ТАСС
Только семь процентов российских девелоперов перешли на работу по эскроу-счетам, как требуют введенные с 1 июля 2019 года правила долевого строительства. Об этом со ссылкой на выступление курирующего строительную отрасль вице-премьера Виталия Мутко сообщает ТАСС.
«Очень непростой переход, прямо скажем (…) Сейчас в стройке 123 миллиона квадратных метров, где-то 30 процентов [застройщиков] получили право строить по старым правилам, процентов семь только перешли на новую модель, остальные — и не туда и не сюда», — цитирует Мутко информагентство.
Вице-премьер добавил, что в отрасли предприняты все необходимые меры для спокойного перехода на новую модель финансирования строительства жилья. «Все идет непросто, но процесс идет. Сейчас несколько ситуация улучшается», — подчеркнул он.
С 1 июля 2019 года в России изменились правила долевого строительства жилья. Теперь застройщикам запрещено тратить средства дольщиков до ввода жилого комплекса в экплуатацию, в период стройки деньги должны храниться на специальном счете эскроу. Предполагается, что застройщики будут строить на собственные средства или привлекать банковские кредиты. Разрешение на строительство по старым правилам могут получить жилые комплексы, которые достроены минимум на 30 процентов или распроданы минимум на 10 процентов.
Ранее сообщалось о том, что накануне вступления изменений в силу в Москве произошел аномальный скачок спроса на новостройки. Предполагается, что часть спроса создали сами застройщики, чтобы получить разрешение завершить проекты по старым правилам.
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Комментарии1
Недвижимость , Виталий Мутко , ИТАР-ТАСС
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